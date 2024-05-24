24 Mayıs 2024, Cuma
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İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü! Genç kadın başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul Kâğıthane’de 1 ay önce eşinden boşanan 27 yaşındaki Zinnetnur Ayar, sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu. Genç kadın hayatını kaybederken, polis ekipleri sevgilisinin peşine düştü. Ailesi ise kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia etti.