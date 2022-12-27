İstanbul'da gece yarısı zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıkarken kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.