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İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Otomobil işçilere çarptı! Çok sayıda ölü var...

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Giriş: 24.05.2023 01:17
İstanbul Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. Yaşanan kazanın ardından 4 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte ilk görüntüler...
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