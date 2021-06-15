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İstanbul'da gasp dehşeti! Başından vurularak öldürüldü | Eski kocası ise aldığı ölüm haberinden sonra intihar etti!

DHA
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Giriş: 15.06.2021 16:16
Ataşehir’de bir holdingin yöneticiliğini yapan Sibel Koçan isimli 40 yaşındaki işkadını maskeli 3 gaspçının silahlı saldırısında can verdi. Koçan’ı çalışanların maaşını ödemek için bankadan çektiği 3 milyon lira parayla geldiği holding binası önünde başından vurarak öldüren gaspçı saldırganlar Koçan'ın yanında bulunan içi para dolu çantayı da alarak kaçtı. Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. İntihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.
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