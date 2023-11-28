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İstanbul'da futbolcu gencin öldüğü silahlı saldırı kamerada: Sokaktan çıkıp kurşun yağdırdılar

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Giriş: 28.11.2023 13:41
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda 22 yaşındaki Fırat Öncü, 34 HLZ 789 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir etmeye başlamıştı. Genç sürücü son duraklara geldiği esnada sokaktan çıkan iki şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Genç saldırıdan kaçmaya çalıştı ancak arkasından 17 el ateş edilince başından vurulmuştu. Araç ise park halindeki iki araca çarparak güçlükle durabilmişti. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırganlar da koşarak olay yerinden kaçmıştı.
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