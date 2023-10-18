18 Ekim 2023, Çarşamba
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İstanbul’da film gibi silahlı saldırı kamerada: Tetikçi hedefi karıştırınca yanlış adamı vurdu
Beyoğlu’nda bir şahıs, husumetli olduğu kişiye tetikçi tutup oturduğu çay bahçesinde silahlı saldırı düzenletti. Ancak tetikçi yanlış kişiyi vurunca azmettirici, onu da alıp motosikletle kaçtı. Husumetlisinin peşini bırakmayan şahıs, onu yarım saat sonra bir başka yerde tetikçisine vurdurdu. Silahlı saldırı anları kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan tetikçi ve azmettirici şahıs tutuklandı. Şahsın ve tetikçinin ayrıca bir iş yerini kurşunladığı ve iş yerindekilerin pompalı tüfekle karşılık verdiği ortaya çıktı.