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İstanbul’da Fenerbahçe Parkı’nda büyük tehlike! Elektrik kabloları açıkta duruyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 17.07.2024 11:17
İzmir'de etkili olan yağmurda, Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılıp feci şekilde can vermişti. İstanbul Kadıköy'deki manzara da yine benzer bir faciaya davet gibi. Üstelik her gün onlarca kişinin geçtiği Fenerbahçe Parkı'nda. İşte tüm detaylar…
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