17 Temmuz 2024, Çarşamba
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İstanbul’da Fenerbahçe Parkı’nda büyük tehlike! Elektrik kabloları açıkta duruyor
İzmir'de etkili olan yağmurda, Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılıp feci şekilde can vermişti. İstanbul Kadıköy'deki manzara da yine benzer bir faciaya davet gibi. Üstelik her gün onlarca kişinin geçtiği Fenerbahçe Parkı'nda. İşte tüm detaylar…