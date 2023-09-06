06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! A Haber sel bölgesinde... İkitelli, Halkalı, Arnavutköy, Başakşehir...

İstanbul'da felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! A Haber sel bölgesinde... İkitelli, Halkalı, Arnavutköy, Başakşehir...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2023 09:06
Megakent İstanbul'un batısını sel vurdu. İki vatandaşımız hayatını hayatını kaybetti. A Haber ekipleri selin ilk anından bu yana sahadaydı. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İşte ortaya çıkan korkunç manzara...
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Pençe-Kilit’ten acı haber! Bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit'ten acı haber! Bir asker şehit oldu
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında kara propaganda
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında kara propaganda
Kırklareli’de sel felaketi! AFAD acı haberi duyurdu
Kırklareli'de sel felaketi! AFAD acı haberi duyurdu
Selde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı!
Selde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı!
Muğla’da kontrolden çıkan midibüs ters döndü! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Muğla'da kontrolden çıkan midibüs ters döndü! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yol tepkisi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yol tepkisi
Beyoğlu’nda ilginç yankesicilik kamerada
Beyoğlu’nda ilginç yankesicilik kamerada
Demirköy Belediye Başkanı A Haber’de
Demirköy Belediye Başkanı A Haber'de
Kırklareli kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı!
Kırklareli kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı!
Koşan adamla çarpıştı, aracın altında sürüklendi
Koşan adamla çarpıştı, aracın altında sürüklendi
Yağından geçimini sağlıyor! Saç dökülmesine...
Yağından geçimini sağlıyor! Saç dökülmesine...
Daha Fazla Video Göster