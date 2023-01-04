04 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul’da eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Ülkü son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da Bedirhan Uysal, Ülkü Deniz Ersöz’ü evinin önünde öldürdü. 24 yaşındaki Ülkü, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Engin Ersöz, "Bedirhan Uysal’ın annesi eşim Ayşegül’ü tehdit etmiş. Aylar önce eşime, ‘Eşini ve kızını dağa kaldırtacağım, şişlettireceğim. Bedirhan Uysal’ın annesinin azmettirici olarak kayıtlara geçmesi gerek." dedi.