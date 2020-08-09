İstanbul'da eş zamanlı göçmen operasyonu! 62 Afgan sınır dışı edilecek

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaşan göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5’i küçük şahıs olmak üzere toplam 62 kişi yakalandı. Yasa dışı göçmenler sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu şahısların tespiti ve yakalanması ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu ilçesi sahil kısmı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren ve yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu şahıslara yönelik 31 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında Zeytinburnu ilçesi genelinde yapılan uygulamalarda 24 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Çalışmaların devamında Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün saat: 06.00 sıralarında 4 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5'i yaşı küçük olmak üzere toplam 38 Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan 62 şahsın tamamının ikamet izni veya pasaportlarının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca yapılan sorgulamada 3 şahsın "Ülkeye Giriş Yasağı" kaydıyla aranıyor olduğu tespit edildi. Yaşı küçük 5 şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine, 57 şahıs ise sınır dışı işlemlerinin devamı için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sema Alim Dalgıç/SABAH