İstanbul'da 'elektrik fırtınası' gökyüzünü aydınlattı! İşte o kareler...

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yaşanan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Peki elektirik fırtınası neden olur? Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren iklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil "Çok sıcak bir hava vardı bunun yanında aşırı bir nem hakim oldu. Nem yüklü bulutların üst atmosfere yükselmesi ve orada tekrar yoğuşması ile birlikte ortaya çıkan elektrik enerjisi boşalımı bizim beklediğimiz olağan hadiselerdir." dedi.

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