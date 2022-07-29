İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na protesto şoku

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, cuma namazı için geldiği Güngören'de bir kişi tepki gösterdi. Tepki gösteren kişi ile İmamoğlu'nun korumalar arasında gerginlik çıktı. O anlar kameralara yansıdı. Diğer yandan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazı için İstanbul Güngören'de bulunan Hüseyin Emek Camii'ne gitti.

İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi.

KORUMALAR DEVREYE GİRDİ

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı.

3 GÖZALTI VAR

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.