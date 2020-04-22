22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an! Sürücü art arda makas attı trafiği tehlikeye soktu | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.04.2020

İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an! Sürücü art arda makas attı trafiği tehlikeye soktu | Video

E-5 karayolunda otomobiliyle ilerleyen sürücü diğer araçlara aldırmadan art arda makaslar attı. Sorumsuz sürücü bu hareketiyle hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. İstanbul'daki E-5 karayolu Kartal mevkiinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü art arda makaslar atarak diğer araçları solladı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

Sürücü, bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı.

Sürücünün art arda makas attığı anlarda bir kaza yaşanmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an!
İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an!
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Adeta akın ettiler! Metrelerce kuyruk
Adeta akın ettiler! Metrelerce kuyruk
Koronayı iki kez yendi! Yaşadıklarını anlattı
Koronayı iki kez yendi! Yaşadıklarını anlattı
40 bin liralık veresiye borcu ödedi! Görenler...
40 bin liralık veresiye borcu ödedi! Görenler...
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakkal ve marketler...
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakkal ve marketler...
Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video
Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video
Pazarlarda ürperten 'korona' görüntüleri
Pazarlarda ürperten 'korona' görüntüleri
Ramazan ayında kırmızı ete zam yapılacak mı?
Ramazan ayında kırmızı ete zam yapılacak mı?
Eminönü'nde, tehlikeli alışverişi hareketliliği!
Eminönü'nde, tehlikeli alışverişi hareketliliği!
Ramazan kolisi nasıl hazırlanır?
Ramazan kolisi nasıl hazırlanır?
Kargo geldikten sonra ne yapılmalı?
Kargo geldikten sonra ne yapılmalı?
Daha Fazla Video Göster