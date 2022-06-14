14 Haziran 2022, Salı
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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! Paralarla benzin istasyonu ve lüks oto almışlar
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri dev bir operasyona imza attı. 8 ilde yapılan operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonla aradıkları bit mühendisten 50 milyon lira başka bir şahıstan ise 1 milyon dolar toplamda 67 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.