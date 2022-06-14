14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! Paralarla benzin istasyonu ve lüks oto almışlar

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! Paralarla benzin istasyonu ve lüks oto almışlar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2022 12:56
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri dev bir operasyona imza attı. 8 ilde yapılan operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonla aradıkları bit mühendisten 50 milyon lira başka bir şahıstan ise 1 milyon dolar toplamda 67 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.
Antalya’da feci motosiklet kazası!
Antalya'da feci motosiklet kazası!
Solüsyonla Dolar ve Euro yapıp dolandırdılar
Solüsyonla Dolar ve Euro yapıp dolandırdılar
Milleti dolandırıp benzin istasyonu almışlar
Milleti dolandırıp benzin istasyonu almışlar
Baba iki oğluna kurşun yağdırdı
Baba iki oğluna kurşun yağdırdı
Sahte para operasyonu
Sahte para operasyonu
Defne Joy Foster’ın oğlu Can 13 yaşında
Defne Joy Foster'ın oğlu Can 13 yaşında
Bakan Bilgin’den maaş zammı açıklaması
Bakan Bilgin'den maaş zammı açıklaması
Asgari ücret için rakam verdi
Asgari ücret için rakam verdi
Tren üstünde tehlikeli dans
Tren üstünde tehlikeli dans
Selde evin bir bölümü suya gömüldü
Selde evin bir bölümü suya gömüldü
Selin faturası ağır oldu
Selin faturası ağır oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dumanlar yükseldi!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dumanlar yükseldi!
Daha Fazla Video Göster