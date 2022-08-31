İstanbul’da dehşete düşüren olay! Elektrikli scooter çarptı bitkisel hayata girdi

İstanbul’da bir ay önce elektrikli scooter kullanan iki genç, yolda yürüyen yaşlı adama çarptı. Kazanın ardından yoğun bakıma kaldırılan 80 yaşındaki Halil Vural’ın bitkisel hayata girdiği öğrenildi. Vural’ın kızı Günay Pazarcıklıer, denetimli serbestlik ile bırakılan iki gençten şikayetçi olduğunu söyledi. Talihsiz adamı bitkisel hayata sokan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.