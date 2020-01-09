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09.01.2020

İstanbul'da dehşet! Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Ümraniye’de silahlı iki şahsın tartışması kanlı bitti. Saldırgan şahıs, tartıştığı kişi arkasını döndüğü sırada defalarca tetiğe bastı. Silahına davranamadan kurşunların hedefi olan kişi hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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