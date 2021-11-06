İstanbul'da "damsız girilmez" kurşunu! Güvenlik müşteriyi silahla vurdu

İstanbul Beyoğlu’nda, bar güvenlik görevlisinin ‘damsız girilmez’ diyerek içeri almadığı Emrah Araz dehşet saçtı. Güvenlik Ali B. ve bir müşteriyi silahla vurarak yaralayan Araz polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Sahne Sokaktaki bir barın girişinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emrah Araz, saat 01.30 sıralarında, bara yöneldi. Araz, kapıdaki barın özel güvenlikçisi Ali B'nin yanında kadın olmadan içeri giremeyeceğini belirtenuyarısıyla karşılaştı. İçeri giremeyen Emrah Araz sinirlendi ve sokakta bekleyen arkadaşının yanına giderek tabancasını aldı. Daha sonra sakin tavırlarla barın önüne geldi.Ali B'ye peş peşe ateş ederek bacağından yaraladı. Açılan ateşte Pakistanlı bar müşterisi Sıal K. da bacağından yaralandı. Araz ve arkadaşı koşarak olay yerinden kaçarken yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden Emrah Araz'ın kimliğini deşifre ederek aramaya başladı. Araz'ın Fatih, Beyazıt Mahallesi Tiyatro Caddesi üzerinde olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Araz, düzenlenen operasyonla yakalanırken, üzerinden olayda kullandığı tabanca çıktı.