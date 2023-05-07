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İstanbul’da bugün hangi yollar ulaşıma kapalı? İstanbul trafiğine miting düzenlemesi

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Giriş: 07.05.2023 08:20
İstanbullular bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 16'da başlayacak. Ancak öncesinde, Millet Bahçesi istikametindeki bazı yollar saat 7'den itibaren trafiğe kapatılmaya başlandı. Bu istikamette seyredecek sürücülerin, alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecekleri açıklandı. İşte trafiğe kapatılacak yollar...
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