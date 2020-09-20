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İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

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Giriş: 20.09.2020 09:49
Güncelleme:20.09.2020 10:29
Son dakika haberi... İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Spor İstanbul AŞ. koordinatörlüğünde yarın düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 02.00 ile 13.00 ve 05.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Peki hani yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar nereler? İşte detaylar...

Son dakika haberi... İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Spor İstanbul AŞ. koordinatörlüğünde yarın düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 02.00 ile 13.00 ve 05.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Peki hani yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar nereler? İşte detaylar...

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