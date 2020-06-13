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İstanbul'da beklenen yağış Silivri'de etkili oldu! Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı |Video
İstanbul'da beklenen yağış şehrin batısında etkisini gösterdi. Silivri'de önce yağmur ardından da dolu etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul'da şiddetli yağış için uyarılarda bulunmuştu.
O uyarıların ardından İstanbul'da yağış görülmeye başlandı.
Megakentin batısından giren yağış, Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu olarak yüzünü gösterdi.
Silivri'nin Bekirli köyünde kayda geçen görüntülerde ise doluya arabada yakalanan sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yer aldı.