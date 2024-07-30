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İstanbul’da beklenen yağış başladı! İşte trafikte son durum

İstanbul’da beklenen yağış başladı! İşte trafikte son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 08:53
İstanbul'da sağanak yağış başladı. Trafikte son durum ne? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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İstanbul’da beklenen yağış başladı
İstanbul’da beklenen yağış başladı
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