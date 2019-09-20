İstanbul'da beklenen yağış başladı! Asit mi yağıyor? | Video

İstanbul için yapılan yağmur uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'un Tuzla ilçesindeki deri fabrikasında çıkan yangın sonrası kimyasalların bulutlara karıştığı ve beklenen yağışla birlikte kimyasal maddelerin insanların üzerine yağabileceği ifade edilmişti.

İstanbul için yapılan yağmur uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'un Tuzla ilçesindeki deri fabrikasında çıkan yangın sonrası kimyasalların bulutlara karıştığı ve beklenen yağışla birlikte kimyasal maddelerin insanların üzerine yağabileceği ifade edilmişti.