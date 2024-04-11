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İstanbul'da bayram yoğunluğu! 15 Temmuz şehitler köprüsünde trafik yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 18:05
Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da geçirenlerin bir kıtadan diğerine ulaşımı trafikte yoğunluğa neden oluyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden İstanbul trafiğine dair gözlemlerini anlattı. İşte detaylar…
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İstanbul’da bayram yoğunluğu! 15 Temmuz şehitler köprüsünde trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram yoğunluğu! 15 Temmuz şehitler köprüsünde trafik yoğunluğu
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