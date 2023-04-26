İstanbul'da "banka oturma" cinayeti! Sevgilisiyle banka oturmak isteyen genç bıçaklanarak katledildi

Kan donduran olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Karaköy sahilinde sevgilisiyle bir banka oturmak isteyen 21 yaşındaki genç, “yanıma oturma” diyen şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken kaçan saldırgan, gencin arkadaşları tarafından yakalanıp darbedildi. Şahısların elinden de kaçan saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanıp tutuklandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...