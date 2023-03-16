İstanbul'da baltalı oduncu dehşeti! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay İstanbul’un Kemerburgaz Ayvat Bendi Göleti’nde meydana geldi. Bir grup arkadaş, yaktıkları ateşi harlamak için traktörün kasasından odun aldıkları oduncunun yakınları tarafından baltalı saldırıya uğradı. O anlar kameralara yansırken, başına balta sapıyla vurulan genç kısmi felç geçirdi ve kafatasında kırıklar oluştu. Olayda 7 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili birbirlerinden şikayetçi olan 11 kişiyi gözaltına aldı.