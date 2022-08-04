04 Ağustos 2022, Perşembe
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İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Son gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.