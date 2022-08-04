İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Son gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

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