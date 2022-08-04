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İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 13:23
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Son gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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