İstanbul’da anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası! Mucize kurtuluş kamerada

Esenyurt'ta 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.