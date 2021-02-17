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İstanbul’da anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası! Mucize kurtuluş kamerada
Esenyurt'ta 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.