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İstanbul’da anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası! Mucize kurtuluş kamerada

DHA
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Giriş: 17.02.2021 13:17
Güncelleme:17.02.2021 13:27
Esenyurt'ta 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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