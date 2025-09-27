İstanbul’da alacak verecek kavgası: 1 ölü

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir kahvehane işletmecisi ile mülk sahibi arasında kira tartışmasında kan döküldü. Dükkan sahibi silahla ateş ederek kiracısını öldürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN