11 Aralık 2022, Pazar
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İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza! İki İETT otobüsü arasında kalan şoförü 10 tonluk otobüsü iterek kurtardılar
Kağıthane’de arızalı İETT otobüsünü tamir etmek için motor kısmına geçen şoför, park halindeyken kaymaya başlayan arkadaki kendi otobüsü arasında kaldı. Sıkışan adamı onlarca vatandaş yaklaşık 10 tonluk otobüsü geriye iterek kurtarırken, akıl almaz o anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...