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İstanbul’da 2 katlı bina alevlere teslim oldu: İlk önce camlar patladı ardından patlama oldu

DHA
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Giriş: 20.01.2021 13:58
Güncelleme:20.01.2021 14:06
Fatih'te saat 11.00 sıralarında Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı'nda bulunan 2 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı kaplarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan binanın yan tarafında çalışan görgü tanığı bir kişi, "İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti bir patlama oldu. Herkes dışarıya kaçtı.” dedi.
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