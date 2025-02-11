11 Şubat 2025, Salı
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İstanbul’da 2 ilçede kar tatili! Arnavutköy ve Esenyurt’ta okullar tatil edildi | İstanbul geneli okullar tatil edilecek mi?
İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, eğitimde de aksamalara yol açtı. Gelen son bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde okullar tatil edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.