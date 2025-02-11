11 Şubat 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da 2 ilçede kar tatili! Arnavutköy ve Esenyurt’ta okullar tatil edildi | İstanbul geneli okullar tatil edilecek mi?
İstanbul’da 2 ilçede kar tatili! Arnavutköy ve Esenyurt’ta okullar tatil edildi | İstanbul geneli okullar tatil edilecek mi?

İstanbul’da 2 ilçede kar tatili! Arnavutköy ve Esenyurt’ta okullar tatil edildi | İstanbul geneli okullar tatil edilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2025 11:19
Güncelleme:11.02.2025 11:22
İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, eğitimde de aksamalara yol açtı. Gelen son bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde okullar tatil edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da 2 ilçede kar tatili! Arnavutköy ve Esenyurt’ta okullar tatil edildi | İstanbul geneli okullar tatil edilecek mi?
İstanbul’da bu ilçelerde kar tatili!
İstanbul’da bu ilçelerde kar tatili!
Karlı yolda kaza yapan araç kamerada
Karlı yolda kaza yapan araç kamerada
İstanbul’da okullar tatil edilir mi?
İstanbul’da okullar tatil edilir mi?
Araçtan düşen maganda ölümden döndü
Araçtan düşen maganda ölümden döndü
İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
A Haber muhabiri kazaya tanık oldu
A Haber muhabiri kazaya tanık oldu
Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Cunda Adası’na dadanan hırsızlık çetesi çökertildi
Cunda Adası'na dadanan hırsızlık çetesi çökertildi
İstanbul’da bazı ilçeler beyaza büründü!
İstanbul’da bazı ilçeler beyaza büründü!
Yüksekova’da emniyet kemeri denetimi
Yüksekova’da emniyet kemeri denetimi
Adana’da korkunç saldırı: 3 ölü
Adana'da korkunç saldırı: 3 ölü
Kar yağışı sonrası kent siyah beyaz oldu
Kar yağışı sonrası kent siyah beyaz oldu
Daha Fazla Video Göster