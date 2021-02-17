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İstanbul’da 10 yaşındaki Muhammed Türk bayrağının rüzgarda dolandığını görüp düzeltti
Başakşehir’de dün öğlen saatlerinde 10 yaşındaki Muhammed Emin Akan tek başına karda oynadığı sırada, kardan adamın üzerinde asılı Türk bayrağının yarıya indiğini rüzgarda dolandığını görüp düzeltti. Rüzgarda tekrar bozulan bayrağı 3 defa düzelterek oyununa devam eden çocuğun o hareketleri anbean kameraya yansıdı.