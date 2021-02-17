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İstanbul’da 10 yaşındaki Muhammed Türk bayrağının rüzgarda dolandığını görüp düzeltti

DHA
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Giriş: 17.02.2021 11:38
Güncelleme:17.02.2021 11:43
Başakşehir’de dün öğlen saatlerinde 10 yaşındaki Muhammed Emin Akan tek başına karda oynadığı sırada, kardan adamın üzerinde asılı Türk bayrağının yarıya indiğini rüzgarda dolandığını görüp düzeltti. Rüzgarda tekrar bozulan bayrağı 3 defa düzelterek oyununa devam eden çocuğun o hareketleri anbean kameraya yansıdı.
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