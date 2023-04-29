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İstanbul’da 10 dakikada cinayet! Yatak odasında o halde bulundu | İlk kez gördüğü kadını katletti ardından intihar etti

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Giriş: 29.04.2023 11:04
Kan donduran olay geçen hafta İstanbul Göktürk'te meydana geldi. Aydın Altay, 22 yaşındaki Buket Yorgancı'yla internet üzerinden tanıştı. Altay, ilk buluşmada genç kadının evine gitti. Yorgancı'yı 10 dakika içinde öldürüp ortadan kaybolan şahıs, polislerin evine geldiğini görüp kaçamayacağını anladığında aynı silahla intihar etti.
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