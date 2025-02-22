İstanbul’a yeni kar dalgası geliyor! İşte İstanbul’u teslim alan kar kütlesi

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. Üç gündür kenti etkisi altına alan kar dün akşamdan itibaren bazı ilçelerde yeniden şiddetini artırmaya başladı. Kar yağışının hafta sonu boyunca yoğun şekilde etkili olacağı öngörülüyor. Açıklamalar bugün en soğuk gecelerden birinin yaşanacağını gösteriyor.

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