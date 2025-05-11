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İstanbul’a yakın şehre uzak! İşte Karakiraz Köyü | ŞEHRE YAKIN

İstanbul’a yakın şehre uzak! İşte Karakiraz Köyü | ŞEHRE YAKIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 15:53
Şehrin kalabalığından uzaklaşıp, doğada nefes almak isteyenler için İstanbul'a yalnızca bir saat mesafedeki Karakiraz Köyü adeta saklı bir cennet. Hem doğal güzellikleri hem de köy kültürünü yaşatan insanlarıyla Karakiraz geçmişle bugünü harmanlıyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar bu huzur diyarını sizler için görüntüledi...
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İstanbul’a yakın şehre uzak! İşte Karakiraz Köyü | ŞEHRE YAKIN
İstanbul’a yakın şehre uzak
İstanbul’a yakın şehre uzak
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