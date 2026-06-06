Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla donatılan savunma sanayisi ve güçlenen donanmasıyla Ege’de dengeleri değiştirirken, haksız iddialarını sürdüren Yunanistan’ın "saldırganlık" iftiralarının arkasındaki kirli oyun gün yüzüne çıkıyor. Atina’nın uluslararası hukuku hiçe sayan adımları ve Türkiye’nin Mavi Vatan’daki sarsılmaz kararlılığı, A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek’in hazırladığı "Editör Masası" programında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.