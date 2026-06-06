CHP'de 'grup toplantısı' düğümü: Yargılananlara kapıyı gösterdi

Başkent kulisleri, CHP'de salı günü yapılacak grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağını tartışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, toplantının kendi taraflarınca gerçekleştirileceğini açıkladı. CHP'nin yeni MYK'sı ise Kılıçdaroğlu başkanlığında iki gün arayla yeniden toplandı. MYK'da, "mutlak butlan" kararı sonrası izlenecek yol haritası ve "arınma" süreci değerlendirildi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın toplantıya ilişkin açıklamaları dikkat çekti.