İstanbul'a şimşekli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün vererek onlarca ili uyardı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi hafta boyunca yağmura teslim olacak. Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu tahmini açıklamasında önemli uyarılara yer verildi. Kesim kesim kuvvetli rüzgarların olacağı belirtilirken, İç Anadolu'da ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü ise erken saatlerden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve çevrelerinde şimşekli, gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.