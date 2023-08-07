İstanbul'a meteor mu düştü? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Tüm Türkiye'den gözlemlenebilecek

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, 2-13 Ağustos tarihlerinde maksimum seviyeye ulaşacak. Gökyüzündeki şölen ışıksız ortamlarda çıplak gözle izlenebilecek. İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakiültesi Öğretim Üyesi Dr. Korhan Yelkenci A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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