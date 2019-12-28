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28.12.2019

İstanbul'a kar uyarısı! Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısı yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sulu kar yağışı devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yola çıktığı görüldü.

Son uyarıların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren il genelinde yüksek kesimlerde kar ve sulu kar yağışı kendisini gösterdi. Büyükçekmece'de yüksek kesimlerde de sulu kar yağışı görüldü.Öte yandan belediyelere ait kar küreme araçları da yollara çıktı. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi.

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