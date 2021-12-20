İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yoğun kar ve sağanak uyarısı | Uzman isim tarih verdi

Yeni haftada yurt genelinde yoğun kar ve sağanak etkili olacak. Hangi bölgelerde kar ve sağanak etkili olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar ve sağanak olacak mı? Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Haber'de yanıtladı. Macit, "İstanbul’da merkez ilçelerde kar yağışlarını havada gözlüyoruz. İstanbul’un kuzeyinde özellikle Şile’de kar yağışları göreceğiz. Çarşamba günü özellikle sabah saatlerine kadar 1-3 cm civarında örtü yapmasını bekliyoruz. İstanbul’da Çarşamba gününden itibaren özellikle gece sıcaklıkları eksili değerle ulaşıyor buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Vatandaşlarımızı gece sıcaklıklarına karşı uyarmak isterim." dedi.

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