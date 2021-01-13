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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yağışlar kaç gün sürecek?

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Giriş: 13.01.2021 11:41
Güncelleme:13.01.2021 11:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarının beraberinde kar yağışı getirmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde yarından itibaren karla karışık yağmurun etkili olabileceği belirtildi. Beklenen kar yağışının Türkiye genelinde 1 hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarının beraberinde kar yağışı getirmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde yarından itibaren karla karışık yağmurun etkili olabileceği belirtildi. Beklenen kar yağışının Türkiye genelinde 1 hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.

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