İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yağışlar kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarının beraberinde kar yağışı getirmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde yarından itibaren karla karışık yağmurun etkili olabileceği belirtildi. Beklenen kar yağışının Türkiye genelinde 1 hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarının beraberinde kar yağışı getirmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde yarından itibaren karla karışık yağmurun etkili olabileceği belirtildi. Beklenen kar yağışının Türkiye genelinde 1 hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.