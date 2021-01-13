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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'a kar yağacak mı son dakika | İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021 | Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar yağacak mı son dakika | İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021 | Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar yağacak mı son dakika | İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021 | Meteoroloji tarih verdi... Beklenen kar haberi geldi. İstanbul dahil olmak üzere bugün Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının İstanbul'a düşeceği tarih ise belli oldu. İşte detaylar... Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 09:50
Meteoroloji, yarından itibaren Bakanlar üzerinden kar yağışı geleceğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışı etkili olması bekleniyor. Gelen bir son dakika haberine göre, bügün Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kısa süre yağmasına rağmen etkili olan kar yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı. Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı kısa sürmesine rağmen TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.
Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.