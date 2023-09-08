İstanbul ve İzmir kıyıları tehdit altında

Hazırlanan bir rapora göre, 80 yıl sonra İstanbul ve İzmir'de sahil şeridi su altında kalabilir. Uzmanlara göre deniz seviyesindeki artış gözle görülebilir değil ancak zamanla artacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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