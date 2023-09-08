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İstanbul ve İzmir kıyıları tehdit altında

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 14:17
Hazırlanan bir rapora göre, 80 yıl sonra İstanbul ve İzmir'de sahil şeridi su altında kalabilir. Uzmanlara göre deniz seviyesindeki artış gözle görülebilir değil ancak zamanla artacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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