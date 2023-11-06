İstanbul Ümraniye'de kaza! Trafikte son durum ne? Deniz seferlerine hava muhalefeti

Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğindeki son durum ne? Deniz otobüsleri seferlerinde de olumsuz hava nedeniyle iptaller var. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

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