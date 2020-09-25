İstanbul trafiğinde terör estirmişti! O maganda gözaltında

İstanbul trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri’nce TEM otoyolu üzerinden makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheli tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce 11 Eylül tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde TEM Otoyolu Aslantepe mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 DAD .. plakalı otomobil ve sürücüsü Mehmet D. yakalandı.

34 DAD .. plakalı araç sürücü Mehmet D.'a 2918 saylı K.T.K'nun 23/3-B-1 Maddesine (Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak) istinaden 505 TL, 46/2-G Maddesine (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) istinaden bin 228 TL olmak üzere toplam bin 733 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü Mehmet D. Karayolları Trafik Kanunun 45. maddesi gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi. Şahıs T.C.K 179/2 maddesinden (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) Adli işlem yapılmak üzere Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlügü Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.