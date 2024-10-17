İstanbul trafiğinde son durum ne? Yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kodlu uyarı da bulundu ve sıcakların 6 ila 12 derece düşeceğini bildirdi. Megakent İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80’lere yaklaştı. Son durumu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı kameraman Yusuf Efe Bingöl görüntüledi. İşte detaylar…

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