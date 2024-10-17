17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
İstanbul trafiğinde son durum ne? Yağış bekleniyor mu?

İstanbul trafiğinde son durum ne? Yağış bekleniyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2024 17:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kodlu uyarı da bulundu ve sıcakların 6 ila 12 derece düşeceğini bildirdi. Megakent İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80’lere yaklaştı. Son durumu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı kameraman Yusuf Efe Bingöl görüntüledi. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul trafiğinde son durum ne? Yağış bekleniyor mu?
İstanbul trafiğinde son durum ne? Yağış bekleniyor mu?
Ardahan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Akçakoca’da hortum dehşeti
Akçakoca'da hortum dehşeti
90 kadına lüks yaşam tuzağı
90 kadına lüks yaşam tuzağı
Baba yadigarı su değirmenini yeniden çalıştırdı
Baba yadigarı su değirmenini yeniden çalıştırdı
26 gündür kayıp Fatmanur’dan haber alınamıyor
26 gündür kayıp Fatmanur'dan haber alınamıyor
Ehliyeti alınınca ağladı!
Ehliyeti alınınca ağladı!
Tescilli lezzet kömbe nasıl yapılır?
Tescilli lezzet kömbe nasıl yapılır?
Zelenski ’Zafer Planı’nı açıkladı
Zelenski 'Zafer Planı'nı açıkladı
Kredi kartlarından 2025 yılında da kesinti yapılmayacak!
Kredi kartlarından 2025 yılında da kesinti yapılmayacak!
Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı kamerada
Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı kamerada
Narin cinayetinde düğüm çözlüyor!
Narin cinayetinde düğüm çözlüyor!
Daha Fazla Video Göster