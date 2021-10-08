08 Ekim 2021, Cuma
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İstanbul trafiğinde son durum
Son dakika haberi... Megakent İstanbul haftanın son gününe nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İstanbul'da sabah trafiği haftanın son gününde de etkisini gösteriyor. Trafik yoğunluğundaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde seyrediyor.