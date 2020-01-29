29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.01.2020

İstanbul Şişli'de mucize kurtuluş! 8 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü... (VİDEO)

İstanbul Şişli'de evde yalnız bırakılan 8 yaşındaki çocuk 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çocuk önce bir alt kattaki balkon demirlerine, sonra oradan da düşüp 1'inci kattaki balkon demirlerine tutunarak yere çakılmaktan kurtuldu. Olay saat 12.30 sıralarında İstanbul Şişli'de meydana geldi. Kurtuluş Caddesi üzerindeki evlerinde yalnız bırakılan 8 yaşındaki çocuk oynarken 4'üncü kattaki evin balkonuna yöneldi.

Bilinmeyen bir nedenle balkondan düşen çocuk önce bir alt kattaki balkonun demirlerine tutundu. Çocuğun tutunduğu yerde çırpındığını gören vatandaşlar aşağıda ellerini açarak çocuğun düşmesi halinde tutmak için bekledi.

Daha fazla dayanamayan çocuk buradan da düşerek 1'inci kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başardı.

VATANDAŞLAR OLYA EK ATTI

Vatandaşların yönlendirmesi ile balkonun iç tarafına geçmeyi başaran çocuk burada kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri itfaiye merdiveniyle ulaştıkları çocuğu kurtardı.

Çocuğu kurtaran itfaiyeci soğuk ve korku nedeniyle titreyen çocuğa üniformasını giydirerek onu ısıtmaya çalıştı. Daha sonra olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan çocuk ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLARI ANLATTI

Çocuğunun düştüğünü haber alıp eve gelen anne de vatandaşların yönlendirmesiyle hastaneye gitti.

Olayı gören bir kişi, "Çocuğun demirlere tutunduğunu gördük. Düşme ihtimaline karşı ellerimizi açıp tutmak için bekledik. Çocuk tutunduğu yerden düştü ama 1'inci kattaki balkonun demirlerine son anda tutunmayı başardı. Oradan da itfaiye kurtardı" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü
8 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü
Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Öldürüp 8 parçaya bölmüşlerdi! Zanlılara ibretlik ceza
Öldürüp 8 parçaya bölmüşlerdi! Zanlılara ibretlik ceza
Pınar Kaynak davasında Arın ve Nuri hakkında karar verildi
Pınar Kaynak davasında Arın ve Nuri hakkında karar verildi
Dehşet dolu anlar! Kediyi yerden yere vurdu
Dehşet dolu anlar! Kediyi yerden yere vurdu
Kan donduran olay! Cesedini köpekler yemiş
Kan donduran olay! Cesedini köpekler yemiş
Depremi gözyaşlarıyla anlattı: Tek yapacağımız şey dua etmek
Depremi gözyaşlarıyla anlattı: "Tek yapacağımız şey dua etmek"
Son dakika: Marmaris'te deprem A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı |Video
Son dakika: Marmaris'te deprem A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı |Video
Manisa'daki 4.1'lik depremde vatandaşların panik anı kameraya yansıdı
Manisa'daki 4.1'lik depremde vatandaşların panik anı kameraya yansıdı
Deprem esnasında neler yapılmalı?
Deprem esnasında neler yapılmalı?
Kadın adamın ensesine tokat attı çarşı karıştı
Kadın adamın ensesine tokat attı çarşı karıştı
Aç bırakıp ölüme terk ettiler yaralı halde bulundu
Aç bırakıp ölüme terk ettiler yaralı halde bulundu
Daha Fazla Video Göster