İstanbul Şirinevler'deki binada patlama! Çok sayıda ekip bölgede....

İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan açıklamada patlama sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. İşte detaylar....

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