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İstanbul Şirinevler'deki binada patlama! Çok sayıda ekip bölgede....

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Giriş: 28.09.2023 15:35
İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan açıklamada patlama sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. İşte detaylar....
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